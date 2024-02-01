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أحمد بن سعيد: نحتفل بـ 16 عاماً من القيادة المتميزة لحمدان ومكتوم بن محمد

2/1/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن جهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الدؤوبة تتواصل لتشكيل وتعزيز القطاعات المتنوعة في دبي - المستقبل. حيث دوّن سموه في حسابه عبر ((إكس)): ((نحتفل اليوم بـ 16 عاماً من القيادة المتميزة لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي، حيث تتواصل جهودهما الدؤوبة لتشكيل وتعزيز القطاعات المتنوعة في دبي‬ ـــــ المستقبل)).

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