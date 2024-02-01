خالد بن محمد: تقدم أبحاث التكنولوجيا المتطورة يعكس طموح أبوظبي

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، واطلع على إنجازات المجلس في تنمية قطاع البحث والتطوير في الإمارة، واعتمد خطط تعزيز قدرات البحث والابتكار ضمن أولويات المجلس المستقبلية.

وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن التقدم الذي يشهده مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في مجال البحث والتطوير يعكس طموح الإمارة في أن تكون في طليعة مسيرة البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، إذ تُعد أهداف المجلس ترجمة على أرض الواقع لمساعي تحقيق تنمية شاملة في شتى المجالات، ما يتماشى مع تطلعات أفراد مجتمع الإمارة.

مستقبل الأجيال

وأشار سموه إلى أن جهود المجلس المتواصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار تعكس التزامه تجاه بناء مستقبل تحظى فيه الأجيال القادمة بالمعارف والخبرات والفرص، لتحقيق النجاح والتنمية المستدامة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وفيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

مراكز متطورة

ومنذ تأسيس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في عام 2020، أُنشئت 10 مراكز بحثية متطورة أسهمت في استقطاب نخبة من المواهب تضم 851 باحثاً من أكثر من 70 دولة، بمن في ذلك 193 مواطناً إماراتياً، للتركيز على البحث في المجالات ذات الأولوية، ومن أبرزها الأنظمة الآلية المستقلة، وتكنولوجيا الحوسبة الكمومية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار جهود تسريع مشاريع البحث والتطوير في أبوظبي، أطلق المجلس منصة ((ResearchHub)) الإلكترونية، لتعزيز التعاون بين خبراء البحث والابتكار ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية، وتزويدهم بالمعلومات والمواد العلمية الضرورية. ولتعزيز الكفاءات في المجال التكنولوجي وتشجيع الشباب في دولة الإمارات على بدء مسيرتهم المهنية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، أطلق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة برنامج ((NexTech)) الذي نجح من خلاله 100 طالب إماراتي في الالتحاق بأكثر من 25 جامعة تقنية رائدة حول العالم.

مواهب علمية

وأطلق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة البرنامج الإرشادي للشباب في المجالات العلمية، الذي يهدف إلى ربط المواهب العلمية الشابة في مرحلة التخرج من الثانوية مع مرشدين من ذوي الخبرة الواسعة في المجال التقني على الصعيدين الأكاديمي والعملي.

معهد الابتكار

أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، نموذج فالكون الذي يُعد أول نموذج لغوي كبير مبني على الذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما طور النسختين المحدثتين من النموذج، ((فالكون 40 بي)) و((فالكون 180 بي))، اللتين قدمتا أداءً تفوّق على نماذج رائدة مطورة من شركات كبرى عالمياً.

مسيرة

واستكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققها المعهد، أسس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة شركة ((AI71)) المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تركز في عملها على مجالات متعددة وتقدم خيارات غير مسبوقة للشركات والجهات الحكومية من مختلف الدول في سياق توفير حلول التحكم في بيانات الذكاء الاصطناعي واستضافة الخوادم ذاتياً بهدف تعزيز مستوى الخصوصية.

ويعد معهد الابتكار التكنولوجي موطناً لواحد من أكبر الفرق المتخصصة في بحوث التشفير في العالم، إذ أطلق أول وأكبر مكتبة للتشفير ما بعد الكوانتوم في دولة الإمارات.

إنجازات

ومن أهم الإنجازات الأخرى التي حققها معهد الابتكار التكنولوجي، تطوير مواد عازلة لتغليف ألواح الطاقة الشمسية التي تساعد على تحسين الأداء، وتقليل عمليات الصيانة الدورية للألواح الشمسية، إضافة إلى تطوير أنظمة ملاحة لا تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي، تعزيزاً للخدمات اللوجستية الآلية والمستقلة، وابتكار أساليب جديدة لتسهيل عمل البعثات الإنسانية العالمية في إزالة الألغام، وكذلك تبني أساليب مبتكرة لتعزيز أمن عمليات الاتصال الرقمي.

((أسباير))

أحرزت ((أسباير))، ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، تقدماً كبيراً في دفع جهود البحث والتطوير لإحداث تحول نوعي في عمليات الابتكار التكنولوجي. وشملت أبرز إنجازات ((أسباير)) إطلاق دوري أبوظبي للسباقات المسيرة، لتسليط الضوء على مستقبل المنصات ذاتية القيادة من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التقنية والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار المبتكرة في سيارات السباق والطائرات بدون طيار وعربات القيادة على الكثبان الرملية.

أولويات

واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، التوجهات والأولويات المستقبلية للمجلس، والتي تشمل تنمية الكفاءات في مجال البحث والتطوير من خلال استقطاب الباحثين والخبراء المتخصصين في مجالات البحث والتطوير ذات الأولوية من أنحاء العالم المختلفة، إضافة إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة في مجال البحث والتطوير، لتشجيع المواهب المحلية الناشئة على الالتحاق بالبرنامج الإرشادي للشباب في المجالات العلمية.

وسيعمل المجلس على تعزيز منظومة البحث والابتكار في الإمارة، من خلال التركيز على مشاريع تقنية تنافسية، عبر إطلاق مبادرات وبرامج رائدة تهدف إلى تسريع تحول أبوظبي إلى مركز عالمي لجذب الشركات الناشئة المبتكرة، واستقطاب نخبة من رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتشمل أجندة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة توفير حلول تقنية متطورة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك مجالات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة، وتشخيص الأمراض وتقديم البرامج العلاجية، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يخدم تطلعات المستخدمين لضمان تبني أفضل الوسائل التكنولوجية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز