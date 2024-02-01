مكتوم بن محمد لحمدان بن محمد: ‏كل عام وأنت تمضي بدبي نحو مستقبل أجمل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، أن دبي تضيء بطموح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبهمة سموه تعلو.

طموح

حيث دوّن سموه: ((‏بطموحك تضيء دبي، وبهمتك تعلو، كل عام وأنت تمضي بدبي نحو مستقبل أجمل)).

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