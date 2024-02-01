سعود بن صقر: الفنون تحقق التقارب بين الثقافات والشعوب

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن للفنون دوراً بارزاً في تعزيز التواصل والحوار، وتحقيق التقارب بين الثقافات والشعوب، وأن الأعمال الإبداعية الخالدة تعد جزءاً لا يتجزأ من الإرث الثقافي والإنساني.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل أوبرا بوتشيني، الذي أقيم في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، احتفاءً بالذكرى المئوية لوفاة الموسيقار الإيطالي الشهير جياكومو بوتشيني، وذلك بحضور لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

استقبال

من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفداً بريطانياً رفيع المستوى لبحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارة والمملكة المتحدة.

ضم الوفد مسؤولين من السفارة البريطانية على رأسهم غاريث جونسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى دولة الإمارات وأندرو مورتيمر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة البريطانية في دبي وكاتي هولمز الرئيس التنفيذي للغرفة إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وجرى أثناء اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة البريطانية في دبي مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بهدف الوقوف بجانب الشركات ورواد الأعمال البريطانيين في تأسيس مشاريعهم في إمارة رأس الخيمة علاوة على تقديم الدعم للشركات البريطانية القائمة والعاملة لدى ((راكز))، كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز ممارسة الأنشطة التجارية عن طريق تطوير شبكات التواصل التجاري الدولي بين إمارة رأس الخيمة والمملكة المتحدة على النحو الذي يرمي إلى خدمة المصلحة العامة في المنطقة.

مثّل ((راكز)) وغرفة التجارة البريطانية في دبي في توقيع المذكرة كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى ((راكز)) وأندرو مورتيمر رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث نصت بنود المذكرة على تحديد سبل التعاون بين الجهتين من أجل دعم المستثمرين البريطانيين المتواجدين في إمارة رأس الخيمة إلى جانب الراغبين في دخول سوقها.

وقدم مسؤولو ((راكز)) معلومات للوفد تناولت كيفية تأسيس الأعمال في ((راكز)) ووسائل الدعم والخدمات الشاملة التي تقدمها للمستثمرين الراغبين بمباشرة مشاريعهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سلط رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة ((راكز)) الضوء على الدور المهم الذي تلعبه ((راكز)) في دفع عجلة الاستثمار ونمو الأعمال في الإمارة.

وجهة

وقال جلاد: ((يسرنا أن تكون ((راكز)) الوجهة الاستثمارية المفضلة لأكثر من 1700 شركة بريطانية تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والصناعية، ويلعب إبرامنا لمذكرة التفاهم هذه مع غرفة التجارة البريطانية في دبي دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة، كما يؤكد ذلك على الالتزام المشترك للجهتين بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي ودعم المستثمرين البريطانيين لتوسعة نطاق عملياتهم في منطقة الشرق الأوسط عبر الإمارة)).

من جهته، قال روب بريكر المدير الإقليمي لإدارة الأعمال والتجارة في السفارة البريطانية في دولة الإمارات ((تعمل إدارة الأعمال والتجارة على إتاحة المزيد من الفرص للشركات البريطانية العاملة في سائر أرجاء دولة الإمارات، وعليه ستحظى هذه الشراكة بين غرفة التجارة البريطانية في دبي وراكز بدعمنا الكامل، كما نتطلع إلى استمرارية التعاون بين إمارة رأس الخيمة والشركات البريطانية لتحقيق النمو والازدهار المتبادلين)).

شراكة

من جانبها، قالت كاتي هولمز الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي: ((تعد ((راكز)) شريكاً فعالاً لغرفة التجارة البريطانية في دبي، ونحن ندرك حجم الدعم الذي يقدمه فريق الهيئة للعديد من الشركات البريطانية، كما تلتزم الغرفة بدورها في التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها الوطيدة مع إدارة الأعمال والتجارة على الوجه الذي يدعم الشراكة بين ((راكز)) وغرفة التجارة البريطانية في دبي وتوسعة نطاق كلا الجهتين لتلبية الإقبال المتزايد وخلق فرص عمل للشركات البريطانية)).

وتعد ((راكز)) موطناً للعديد من كبرى الشركات البريطانية مثل شركة شاي أحمد العالمية والمنتجة للشاي وشركة إيه تو سي الرائدة عالمياً في مجال إعادة تدوير أجهزة الحاسب الآلي المحمول وشركة سبيشال كومبوسايت المتخصصة في تصنيع معدات التدريب على الطيران وعدد من الشركات الصناعية الأخرى مثل مانشستر لصناعة الأكياس الورقية وجيه آر إل فابريكيشن وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز