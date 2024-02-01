رئيس الدولة يمنح سفيري باربادوس وفيتنام وسام الاستقلال

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، غابرييل عابد سفير جمهورية باربادوس، ونغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، كل على حدة، وسام الاستقلال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى الدولة.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، السفير غابرييل عابد، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع باربادوس في جميع المجالات.

وأعربت معاليها عن تمنياتها للسفير عابد بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باربادوس.

ومن جانبه، أعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

فيتنام

وقلّد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد معاليه خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في جميع المجالات، مثمناً دور السفير نغوين مانه توان في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

ومن جانبه، أعرب توان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، وبالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

كما توجّه بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات، على ما وجده من تعاون، كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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