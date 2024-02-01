تعزيز التعاون المحاسبي والبحثي بين «مالية وجامعة عجمان»

وقعت دائرة المالية في عجمان وجامعة عجمان مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في المجال المالي والمحاسبي، والبحث العلمي والتطوير، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وتهدف المذكرة التي وقعها مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إلى تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على مستويات عدة، والتعاون في العمل البحثي، بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى كلا الجهتين.

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