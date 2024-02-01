Friday, 02 February 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي

2/1/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت دراسة نشرت، أمس، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو %62.3 من سكان العالم.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام ((ملتووتر)) ووكالة ((وي آر سوشال)) المختصة بوسائل التواصل، أن عدد المستخدمين ارتفع العام الماضي بنسبة %5.6، متخطياً الزيادة في عدد سكان العالم البالغة %0.9.

وسجل ((فيسبوك)) التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار.

وحل تطبيق ((انستغرام)) الذي تملكه ميتا أيضاً في المرتبة الثانية بـ 1.65 مليار مستخدم.

يليه بفارق ضئيل ((تيك توك)) الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.

وحذر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.

وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثاً على ويكيبيديا كانت ((تشات جي بي تي))، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

واستند التقرير إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية ((كيبيوس)).

من جهة أخرى، كشفت دراسات العام الماضي أن 4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة ميتا، وهي واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومسنجر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01022024000110011019ID1107800195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث