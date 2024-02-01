5 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي

أفادت دراسة نشرت، أمس، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو %62.3 من سكان العالم.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام ((ملتووتر)) ووكالة ((وي آر سوشال)) المختصة بوسائل التواصل، أن عدد المستخدمين ارتفع العام الماضي بنسبة %5.6، متخطياً الزيادة في عدد سكان العالم البالغة %0.9.

وسجل ((فيسبوك)) التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار.

وحل تطبيق ((انستغرام)) الذي تملكه ميتا أيضاً في المرتبة الثانية بـ 1.65 مليار مستخدم.

يليه بفارق ضئيل ((تيك توك)) الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.

وحذر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.

وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثاً على ويكيبيديا كانت ((تشات جي بي تي))، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

واستند التقرير إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية ((كيبيوس)).

من جهة أخرى، كشفت دراسات العام الماضي أن 4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة ميتا، وهي واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومسنجر.

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