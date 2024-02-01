«أبل» تعدل عن إنتاج السيارة «الذاتية» وتؤجل «الكهربائية» إلى 2028

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تقلص طموحاتها في مجال صناعة السيارات لتكتفي بتطوير سيارة كهربائية وتعتزم الآن طرحها في 2028، بعد سنوات من الشائعات التي أحاطت بالمشروع السري للشركة الأمريكية في مجال السيارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أبل لم يعد لديها خطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة، وأنها تخطط لتطوير مجموعة متنوعة من تقنيات مساعدة السائق إلكترونياً.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن تغيير استراتيجية أبل جاءت خلال اجتماع ضم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي تيم كوك ومدير المشروع كيفين لينش.

ويقال إن أبل التي قدمت أول نماذج اختبارية لشركائها المحتملين في صناعة السيارات منذ سنوات، وبعد ذلك قررت بدلاً من ذلك التركيز أولاً على تطوير برمجيات القيادة الذاتية.

والشيء الوحيد المعروف بشكل مؤكد حالياً هو أن أبل تقوم باختبار سيارات تم تحويلها إلى سيارات ذاتية القيادة على الطرق في منطقة سيلكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتم تعيين دوج فيلد المدير السابق في شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا مديراً للمشروع الذي يجري هذه التجارب في أبل، ثم انضم إلى فورد في عام 2021، ليكون مسؤولاً عن قطاع السيارات الكهربائية.

وبحسب بلومبرج، فإن الشركة عملت على مدى سنوات لتطوير تكنولوجيا القيادة بالإضافة إلى التصميمات الداخلية والخارجية للسيارات. والأمل داخل الشركة هو الانتهاء من تطوير نموذج اختباري كامل لسيارة مع مستهدفات مخفضة. وتتواصل أبل حالياً مع شركاء إنتاج محتملين في أوروبا لتنفيذ خطتها الجديدة الرامية إلى إنتاج سيارة كهربائية.

وبحسب التقارير، لم تكن الشركة الامريكية تريد طرح سيارتها الكهربائية قبل الانتهاء من تطوير برمجيات القيادة الذاتية. وبعد ذلك أدركت أنها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف قريباً، وقررت التركيز على طرح سيارة كهربائية أولاً.

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