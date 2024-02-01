هل ولى زمن الـ 100 دولار لبرميل النفط؟

سيظل النفط جزءاً من حياتنا لعقود قادمة. إلا أن قيمته بالنسبة للمُستهلك قد وصلت إلى ذروتها بالفعل. وإذا تأملنا الاتجاه طويل الأجل لأسعار النفط، فسنجد أن أسواق العقود الآجلة تشير إلى قليل من القلق بشأن المعروض، منذ بداية التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي.

لذلك، قد تعيد أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، تقييم الأمور، فقد طلَبت وزارة الطاقة السعودية من شركة النفط الوطنية أرامكو، إيقاف زيادة مخطط لها بمقدار مليون برميل، وصولاً إلى ضخ 13 مليون برميل يومياً، حيث كان يفترض إتمام ذلك بحلول عام 2027.

وعلى مدار العِقدين الماضيين، تذبذبت أسعار خام برنت، وأحياناً كان التذبذب عنيفاً. مع ذلك يظهر سعر الخام الحالي، الذي يقترب من 82 دولاراً، كل المؤشرات التي تدل على أنه السعر يمكن أن يبقي دون الـ 100 دولار.

ولم يَزد استهلاك الاقتصادات الكبيرة الناضجة من النفط خلال العِقد الماضي بشكلٍ كبير، فيما تضاعف استهلاك الصين للنفط الخام على مدار العِقدين الماضيين، أو تجاوز ذلك. ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، فقد ارتفع طلب الولايات المُتحدة على البنزين بنسبة 8 في المئة فقط.

ويصبح هذا التباطؤ أكثر وضوحاً، عندما نأخذ في الاعتبار أن سعر خام برنت المعدل وفقاً للتضخم، لم يتزحزح منذ عام 2005. وباستخدام أسعار الولايات المُتحدة كمقياس بديل، فإن تكلفة النفط لم تتجاوز تكلفة مُعظم السلع والخدمات الأُخرى. بل وفقاً للمُعدلات الحقيقية، تعتبر هذه التكلفة أرخص بنسبة 42 في المئة مما كانت عليه قبل عِقد.

في عاميّ 2007 و2011، كان منطقياً أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار، في ظل النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين. ولم يكن العالم حينها بمقدوره يستطيع تلبية احتياجات الصين من النفط والمعادن والسلع الزراعية، إلا أن اقتصاد الصين قد تغير الآن. ففي سوق السيارات سريع التطور، على سبيل المثال، لم يكن إدوارد بيرنشتاين ليعتقد أن نصف مبيعات السيارات الجديدة ستكون كهربائية بحلول عام 2025. أما أوبك، والتي تعد أهم مورد نفط للصين، فهي أكثر تفاؤلاً، حيث تُشكل الصين ربع زيادة الطلب المُتوَقَعة من المنظمة خلال العامين المُقبلين.

وتقدم ثلاث وكالات دولية للطاقة توَقُعات مرجعية لتغيُّرات العرض والطلب في سوق النفط: الوكالة الدولية للطاقة، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومُنظمة الدول المُصدرة للبترول (أوبك). وكما يُشير خورخي ليون من شركة ريستارد إنيرجي للاستشارات، فإنه من بين المنظمات الثلاث، كانت أوبك الأكثر تفاؤلاً، حيث تَتَوَقع أوبك زيادة في الطلب بأكثر من 2 مليون برميل يومياً هذا العام. وهو ضعف تقدير الوكالة الدولية للطاقة.

ولتَصِحّ هذه التوَقُعات، فمن الأفضل أن يستمر الطلب الصيني على النفط. وبصرف النظر عن تفاؤل أوبك، فهناك الكثير من الطاقة الإنتاجية الفائضة. حيث يوجد في روسيا والسعودية وحدهما نحو 4 ملايين برميل يومياً. ووفقاً لبيانات سيتي بنك، فلا يبعُد هذا عن أعلى المستويات في عِقد. وستعمل هذه الإمدادات العالمية المُحتملة كسقف للأسعار، حتى العام المُقبل على الأقل.

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