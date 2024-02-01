ارتفاع الآمال بانتهاء جفاف الاكتتابات العامة في البرازيل

تمر سوق الأسهم البرازيلية بأطول فترة لها دون إدراج جديد، فهل يقترب الجفاف الذي تعاني منه أكبر بورصة بأمريكا اللاتينية من نهايته؟ هذا على الأقل هو الحديث الذي يدور بين المصرفيين الاستثماريين ومديري الأموال في شارع أفينيدا فاريا ليما، النسخة البرازيلية من ((وول ستريت)).

ففي ظل التيسير النقدي في الداخل وتوقعه قريباً من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، فإن هؤلاء يرون أن الظروف ملائمة لإنعاش الاكتتابات العامة الأولية في الاقتصاد الرائد بالمنطقة.

وقال رودريك جرينليس، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في إيتاو بي بي آيه: ((ثمة طلب ضخم مكبوت لأننا لم نشهد اكتتاباً عاماً في البرازيل منذ أكثر من عامين. وشخصياً، أتوقع حدوث شيء ما في النصف الأول من هذا العام، حيث تتراوح توقعاتنا الأساسية بين ثلاثة وخمسة اكتتابات عامة خلال عام 2024)).

وحتى في سياق تباطؤ الاكتتاب العام العالمي، فإن فترة الجفاف التي تمر بها بورصة ((بي 3)) في ساو باولو ملفتة للنظر. فقد كان آخر ظهور جديد بسوق الأسهم في سبتمبر 2021، ما وضع نهاية مفاجئة للعديد من أعوام الوفرة. وكان عام 2021 بصف خاصة عاماً قوياً من حيث الإدراجات، حيث تم جمع 65 مليار ريال برازيلي عبر 45 صفقة.

وتمثل أحد العوامل الرئيسية في النهج المتشدد المبكر تجاه التضخم من جانب للبنك المركزي البرازيلي (بي سي بي)، حيث رفع سعر الإقراض القياسي من أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 2 % خلال جائحة (كوفيد19) إلى رقم مزدوج. وقد أدّى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تثبيط التحول الهيكلي للمدخرين البرازيليين من الدخل الثابت إلى الأسهم.

كذلك، فقد أثر عدم اليقين السياسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2022 على مستويات الثقة، وتشير توقعات السوق الآن إلى انخفاض السعر الأساسي إلى ما دون العتبة النفسية البالغ 10 % هذا العام. ولعل المتغير الأكثر أهمية لاستئناف الاكتتابات العامة في البرازيل هو توقيت وسرعة بدء خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بسبب تأثيره الكبير على تدفقات رؤوس الأموال العالمية، وفقاً لمراقبي السوق.

ويرى المتفائلون أسباباً أخرى داعمة، فبينما انسحبت المؤسسات المحلية البرازيلية من الأسهم، ساعدت التدفقات الأجنبية القوية في نهاية العام الماضي مؤشر بوفيسبا المحلي على ملامسة أعلى مستوياته على الإطلاق

. فقد كانت الأسهم البرازيلية ضمن الثلث الأعلى من الأسواق الناشئة في عام 2023 من خلال عائد بلغ 34 %، مقابل 10 % لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. ومع ذلك، يقول المحللون إن أسهم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لا تزال رخيصة نسبياً، باستثناء شركة النفط الكبرى بتروبراس وشركة التعدين فالي.

يتم تداول الأسهم البرازيلية على مضاعف السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهراً بمقدار 10 مرات، وهو أقل من المتوسط التاريخي البالغ 12.3 مرة، وفقاً لشركة بي تي جي باكتوال. وقال بابلو ريفيرول، رئيس أسهم أمريكا اللاتينية في شرودرز: ((معظم صناديق الأسواق الناشئة تتمتع بوزن زائد في البرازيل، وقد زادت مراكزها على مدار العام الماضي)).

ويضيف ((من المرجح أن تعود أموال المستثمرين المحليين مرة أخرى إلى الأسهم مع انخفاض أسعار الفائدة، وربما تتسارع بمجرد الوصول إلى خانة الآحاد)). و((تتوقع السوق حدوث ذلك في منتصف العام الجاري، لذلك من المحتمل أن يزداد نشاط الاكتتابات العامة الأولية بحلول ذلك الوقت)). ((مع ذلك، سيكون المستثمرون حذرين من الأداء الضعيف لعمليات الإدراج الأخيرة)).

ووفقاً لشركة نورد للأبحاث، لا يزال التداول يتم على 14 فقط من أصل 69 في المنطقة الإيجابية بين عامي 2020 و2021. كذلك، تظل المخاوف المالية قائمة، بالنظر إلى تعهدات الحكومة بمزيد من الإنفاق. وقال البنك المركزي البرازيلي إن الحسابات العامة المنظمة ضرورية لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

ويرى إدواردو فيجيردو، رئيس الأسهم البرازيلية في شركة أبردن، إمكانية حدوث اكتتابات عامة في قطاعات غير ممثلة تمثيلاً كافياً مثل الزراعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية أو البنية التحتية.

ويعتقد أن المستثمرين سيكونون أكثر انتقائية، بالميل نحو تفضيل الشركات التي تحقق ربحاً بالفعل وتدر عائداً نقدياً. ويقول: ((سيكون الانضباط أعلى هذه المرة لأن رأس المال أصبح أكثر تكلفة على مستوى العالم)).

وقال رافائيل أوليفيرا، مدير الصندوق في شركة كنيا ومقرها ساو باولو: ((سيرغب المشترون في إصدارات أكبر لضمان سيولة الأسهم بعد الاكتتاب العام. وقد كان هذا تحدياً كبيراً في العديد من العروض في دورة 2020 - 2021)).

وتتوقع ((إيتاو بي بي آيه)) تحقيق عائدات تتراوح بين 50 و70 مليار ريال برازيلي من الاكتتابات العامة وإصدارات الأسهم الأخرى في البرازيل هذا العام، مع ما يتراوح بين 25 و35 صفقة.

ومن بين المتنافسين على طرح أسهمهم للاكتتاب العام، شركة أوشيانيكا إنجينيريا، وهي مزود خدمات النفط والغاز البحري، والتي أعلنت أخيراً نيتها لطرح عام أولي. وستختبر الصفقات اللاحقة في الأسابيع المقبلة معنويات السوق.

ومع ذلك، ومع انخفاض مؤشر بوفيسبا حتى الآن في عام 2024، وخروج تدفقات أجنبية صافية من بورصة ((بي 3)) في يناير، وانخفاض قيمة الريال البرازيلي قليلاً مقابل الدولار، لا يزال الموجودون في شارع أفينيدا فاريا ليما حذرين.

ويقول مارسيلو لو ري، رئيس أسواق رأس المال لأسهم أمريكا اللاتينية في ((مورجان ستانلي)): ((نعتقد أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر نشاطاً للاكتتابات العامة، وسيكون أقرب إلى المتوسط التاريخي، باستثناء عامي 2020 و2021، اللذين كانا غير استثنائيين)).

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