«سوق دبي» يقفز لأعلى مستوياته في 9 سنوات

قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ1.23 % أو ما يعادل 51.27 نقطة، أولى جلسات شهر فبراير، مسجلاً 4220.35 نقطة، وهو أعلى مستوى في 9 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 أبريل 2015، ليربح السوق نحو 7 مليارات درهم، بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.558 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 718.545 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

أداء أسهم دبي

وقاد سهما ((دبي التجاري)) و((الإمارات للاستثمار)) ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا السهمان 12 و11.4 % على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((الوطنية الدولية القابضة)) 10.5 %، و((بنك المشرق)) 7.1 %، و((تعاونية الاتحاد)) 1.97 %، و((تاكسي دبي)) 1.8 %، و((إعمار العقارية)) 1.5 %، و((دبي الإسلامي)) 1.1 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.57 %.

واستحوذ سهم ((الإمارات دبي الوطني)) على سيولة جاوزت 115.8 مليون درهم، ليغلق عند 17.8 درهماً، تلاه ((دبي الإسلامي)) بسيولة 56 مليون درهم، ثم ((إعمار العقارية)) جاذبا 53.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 64.97 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 169.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 104.35 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9469.82 نقطة، منخفضاً 0.4 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 206.1 ملايين درهم، تلاه ((أبوظبي التجاري)) جاذباً 126.6 مليون درهم، ثم ((أبوظبي الإسلامي)) بسيولة تجاوزت 84.4 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.2 %.

وارتفع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أسهم ((البنك التجاري الدولي)) بنسبة 13 %، و((الفجيرة لصناعات البناء)) بنسبة 9.8 %، و((إي سفن - أذونات)) بنسبة 7.3 %، و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) بنسبة 2.9 %.

سيولة

اجتذبت الأسهم سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي، و390.8 مليون درهم في سوق دبي.

وشهد سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية تداول نحو 272.5 مليون سهم عبر تنفيذ 21.3 ألف صفقة.

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