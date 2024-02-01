«أوبك+» تعتزم نظر التخفيضات الطوعية في مارس واللجنة الوزارية تبقي على السياسة

قال مصدران في ((أوبك+)) اليوم الخميس إن المجموعة ستبت في مارس المقبل فيما إذا كانت ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تتبناها في الربع الأول من العام، وذلك بعدما لم يسفر اجتماع لجنة وزارية عن تبني إجراء تغييرات على سياسة الإنتاج للمجموعة.

وفي نوفمبر الماضي، اتفقت ((أوبك+)) على تخفيضات طوعية للإنتاج بحوالي 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري، وجاءت السعودية في المقدمة بتحمل تخفيضات طوعية بأكثر من مليون برميل يومياً.

وتدعمت أسعار النفط بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتصاعد التوتر الجيوسياسي، لاسيما هجمات يشنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر. وتجاوز خام برنت 81 دولاراً للبرميل اليوم.

وقال مصدرا ((أوبك+))، إن التخفيضات ستخضع للمراجعة في مارس ثم سيلي ذلك إعلان بشأن موعد تجديدها إذا تقرر ذلك كما جرت العادة مع التخفيضات الطوعية السابقة لـ((أوبك+)).

وقالت الجزائر العضو في أوبك اليوم الخميس إنها مستعدة لمواصلة خفضها الطوعي إلى ما بعد مارس إذا لزم الأمر، في حين قالت الكويت إنها ملتزمة بالتخفيضات دون أن تذكر ما إذا كان ينبغي تمديدها.

اجتماع

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وزراء من دول منتجة كبرى في ((أوبك+))، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، عن بعد للتباحث بشأن السوق ومستويات إنتاج النفط، ولم يعلنوا عن أي تغيير في السياسة.

وقال مصدر آخر في ((أوبك+)) ((كان الاجتماع إيجابياً للغاية وسريعاً وما لاحظناه هو أن هناك مستوى جيداً من الترابط بين الأعضاء. وتجدد إعلان التعهدات)).

ويمكن للجنة، المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة لاجتماع لـ((أوبك+)) بالكامل أو تقديم توصيات بشأن السياسة إذا لزم الأمر. وقالت أوبك في بيان بعد الاجتماع إن اللجنة راجعت بيانات إنتاج النفط في نوفمبر وديسمبر ولاحظت ((امتثالاً كبيراً)) من الدول لقرارات الإنتاج.

امتثال

وسلط بيان أوبك الضوء على الامتثال، قائلاً إن ((اللجنة ستواصل مراقبة)) امتثال الدول لقرارات الإنتاج المتخذة في يونيو 2023، والتخفيضات الطوعية في نوفمبر 2023 وحزمة تخفيضات طوعية سابقة في أبريل 2023.

وفي حالة إلغاء التخفيضات التي جرى التعهد بها في الربع الأول، فستبدأ ((أوبك+)) في إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق اعتباراً من بداية أبريل المقبل، ومن شأن ذلك الإبقاء على تخفيضات إنتاج تبلغ 3.66 ملايين برميل يومياً تم الاتفاق عليها في وقت سابق.

وتقول الرياض إن التخفيضات قد تستمر بعد الربع الأول إذا لزم الأمر. وكان كل من القرارات السابقة بتمديد التخفيضات الطوعية قد اتخذ قبل شهر على الأقل من تنفيذه.

وجهت الحكومة السعودية، في إعلان مفاجئ هذا الأسبوع، شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها للتوسع قي طاقة إنتاج النفط واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يومياً، أي أقل بمليون برميل يومياً عن الهدف المعلن في 2020.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، بعد مشاركته في اجتماع ((أوبك+)) إن الوضع في سوق النفط مستقر.

وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين، وتضم ممثلين عن كبار المنتجين في ((أوبك+)) منها الإمارات والسعودية وروسيا. والاجتماع المقبل للجنة تقرر له الثالث من أبريل 2024.

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