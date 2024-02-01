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هدف من ماينو يقود مانشستر يونايتد لفوز مثير على ولفرهامبتون

2/1/2024 7:18:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل ماركوس راشفورد هدف التقدم، وأضاف كوبي ماينو هدفاً رائعاً في الوقت القاتل، ليحقق مانشستر يونايتد فوزاً مثيرا 4-3 على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز أمس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد استبعاده من فوز مانشستر يونايتد على نيوبورت كاونتي 4-2 بقرار من المدرب إريك تن هاج، حقق راشفورد عودة بارزة، وافتتح التسجيل للفريق بعد خمس دقائق من بداية المباراة أمام ولفرهامبتون، كما ساعد لوك شو في تهيئة الكرة لراسموس هويلوند ليضيف ثاني أهداف الفريق في الدقيقة 22.

ورد ولفرهامبتون بهدف سجله البديل بابلو سارابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 71، لكن سكوت مكتوميناي أضاف الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 75 بعد قليل من مشاركته من مقعد البدلاء.

وفي الدقيقة 85، سجل ماكس كيلمان الهدف الثاني لولفرهامبتون، ثم أضاف زميله بيدرو نيتو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ماينو خطف هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وصعد مانشستر إلى المركز السابع رافعاً رصيده إلى 35 نقطة بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز 11.

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