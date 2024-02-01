الخارجية القطرية تكشف تطورات اقتراح الهدنة في غزة

كشفت وزارة الخارجية القطرية تطورات اقتراح بشأن هدنة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، أن حركة حماس أعطت تأكيداً إيجابياً أولياً بشأن مقترح الهدنة في غزة.

وصرَّح مسؤول قطري لرويترز، أمس، بأن حماس لم ترد بعد على اقتراح الهدنة، قائلاً: «لم يتم التوصل لاتفاق بعد. حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي، ولكننا ننتظر ردهم».

وجرت محادثات، الأحد، في العاصمة الفرنسية، شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتباحثوا خلالها هدنة لستة أسابيع وتبادل رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين، وقدموا المقترح إلى حماس.

وقال الأنصاري، خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن، إن «الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات»، مشيراً على أن الجانب الإسرائيلي وافق على الاقتراح.

وأضاف: «لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية»، معرباً عن تفاؤله لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي في القتال.

وتابع: «نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».

وتوسطت قطر سابقاً في هدنة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر، وأدت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، إضافة إلى إدخال كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

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