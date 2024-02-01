الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية.. والجيش الأمريكي يدمّر زورقاً قبالة اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الحوثيون، أمس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، في حين كثّف الجيش الأمريكي عملياته العسكرية مع إسقاط طائرة مسيَّرة في خليج عدن وتدمير زورق مُسيّر.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم، إن هناك تقارير تشير إلى وقوع انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني.
وأضافت الهيئة أن السفينة لم تتعرض لأضرار وأن طاقمها لم يصابوا بأذى. ولم يتضح إذا ما كانت هذه هي السفينة التي استهدفها الحوثيون.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أنه «في 1 فبراير نحو الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت صنعاء (2,00 ت غ)، استطاعت قوات القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرة بدون طيار فوق خليج عدن»، مشيرةً إلى عدم الإبلاغ عن «أي إصابات أو أضرار».
وأضافت: «نحو الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت صنعاء (7,30 ت غ)، استهدفت قوات القيادة المركزية الأمريكية بضربة زورقاً مسيّراً غير مأهول يحتوي على مواد متفجرة تابعاً للحوثيين»، مؤكدةً تدميره، ما أدى إلى انفجارات ثانوية كبيرة.
وذكرت أنه كان يمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، مضيفةً: «أعقب ذلك وفي نحو الساعة 12:45 مساءً بتوقيت صنعاء (9,45 ت غ)، إطلاق صاروخين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه (سفينة) إم/في كوي في البحر الأحمر»، لافتةً إلى سقوط الصاروخين في الماء دون أن يصطدما بالسفينة.
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