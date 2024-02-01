الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية.. والجيش الأمريكي يدمّر زورقاً قبالة اليمن

أعلن الحوثيون، أمس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، في حين كثّف الجيش الأمريكي عملياته العسكرية مع إسقاط طائرة مسيَّرة في خليج عدن وتدمير زورق مُسيّر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم، إن هناك تقارير تشير إلى وقوع انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت الهيئة أن السفينة لم تتعرض لأضرار وأن طاقمها لم يصابوا بأذى. ولم يتضح إذا ما كانت هذه هي السفينة التي استهدفها الحوثيون.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أنه «في 1 فبراير نحو الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت صنعاء (2,00 ت غ)، استطاعت قوات القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرة بدون طيار فوق خليج عدن»، مشيرةً إلى عدم الإبلاغ عن «أي إصابات أو أضرار».

وأضافت: «نحو الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت صنعاء (7,30 ت غ)، استهدفت قوات القيادة المركزية الأمريكية بضربة زورقاً مسيّراً غير مأهول يحتوي على مواد متفجرة تابعاً للحوثيين»، مؤكدةً تدميره، ما أدى إلى انفجارات ثانوية كبيرة.

وذكرت أنه كان يمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، مضيفةً: «أعقب ذلك وفي نحو الساعة 12:45 مساءً بتوقيت صنعاء (9,45 ت غ)، إطلاق صاروخين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه (سفينة) إم/في كوي في البحر الأحمر»، لافتةً إلى سقوط الصاروخين في الماء دون أن يصطدما بالسفينة.

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