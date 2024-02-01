تحرير رهائن احتجزهم مسلَّح داخل مصنع في تركيا

حررت الشرطة التركية، أمس، مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلَّح في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأمريكية العملاقة بالقرب من إسطنبول، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال محافظ المنطقة سيدار يافوز للصحافيين: «عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن»، مضيفاً أنه تم اعتقال المهاجم.

وكان مسلحون قد احتجزوا سبعة رهائن في المصنع، ونشرت وسائل الإعلام التركية صورة لأحد المشتبه بهم المزعومين داخل المصنع، وهو رجل يرتدي ما يبدو أنه حزام ناسف بدائي ويحمل مسدساً.

وأوضحت وكالة أنباء «دوغان» أن المشتبه بهم دخلوا المبنى الرئيس للمنشأة في جبزي بإقليم كوجالي في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش)، واحتجزوا سبعة من الموظفين رهائن.

وقال عصمت ذهني إن زوجته سهيلة من بين الرهائن، متحدثاً من مكان قريب من المصنع، حيث أبلغ الوكالة أنه اتصل بزوجته، مضيفاً: «قالت: نحن محتجزون رهائن، لكننا بخير، وأغلقت الخط».

وأغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالمصنع، وقيل إنها تحاول التفاوض مع محتجزي الرهائن.

وأكد المتحدث باسم شركة بروكتر أند غامبل، في سينسيناتي: «سلامة موظفي بروكتر آند غامبل وشركائنا هي أولويتنا القصوى»، مشيراً إلى إخلاء منشأة جبزي.

وتوظف شركة بروكتر آند غامبل تركيا 700 شخص في ثلاثة مواقع في إسطنبول وكوجالي، وفق الموقع الإلكتروني للشركة المنتجة لعلامات تجارية شهيرة للمنظفات ومعجون الأسنان.

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