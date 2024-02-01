القائد العام لقوات أوكرانيا: نعاني نقصاً خطيراً في الذخيرة

أقرَّ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوزني، بأن كييف تعاني نقصاً خطيراً في الذخيرة، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه الحرب مع روسيا من دخولها عامها الثالث.

وقال، في منشور على الموقع الإلكتروني لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «علينا أن نقاوم خفضاً في الدعم العسكري من حلفاء رئيسين، وأن نتصدى لتوتراتهم السياسية فيما بينهم».

وأضاف زالوزني، وسط تكنهات حول إقالته الوشيكة: «مخزونات شركائنا من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وذخيرة المدفعية أصبحت تنفد بسبب كثافة الأعمال القتالية في أوكرانيا»، عازياً ذلك أيضاً إلى نقص عالمي في شحنات المواد المتفجرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز