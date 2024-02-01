Friday, 02 February 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : تغريم رجل لا يستحم 16500 دولار.. والمحكمة تنصف زوجته

2/1/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حررت سيدة تركية دعوى قضائية بحق زوجها، طلبت خلالها الطلاق منه بعد اتهامها له بـ"افتقاره لمعايير النظافة الشخصية".

وكشفت السيدة في دعواها القضائية بمحكمة الأسرة في أنقرة، أن زوجها يواظب على ارتداء نفس الملابس لـ5 أيام متتالية كحد أدنى، وتفوح منه رائحة العرق بشكل دائم، فهو نادرا ما يستحم بحسب ادعائها.

واستمعت المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية، لشهود عيان أكدوا ادعاء السيدة، من بينهم زملاء الزوج في محل عمله، مؤكدين سوء نظافته الشخصية.

وقبلت المحكمة طلب السيدة وحكمت بطلاقها، مع تغريم الزوج 500 ألف ليرة تركية (ما يعادل 16500 دولار أمريكي) كتعويض للزوجة على تحملها لمثل هذه الظروف.

بعد صدور الحكم، شددت محامية الزوجة، سينم يلماز، على ضرورة تحمل طرفي الأسرة مسؤوليات الحياة بينهما، وحال ضيق أحدهما بالآخر، فمن حق المتضرر طلب الطلاق.

وأضافت "سينم"، بحسب ما نقلته صحيفة "الصباح" التركية: "يجب أن نكون حذرين في علاقاتنا الإنسانية، وننتبه لسلوكنا ونظافتنا".

ويقسم القانون التركي أسباب قبول طلبات الطلاق إلى شقين، الأول لأسباب خاصة والثانية لأسباب عامة.

وتتضمن الأسباب العامة ما يجعل حياة أحد الزوجين مستحيلة، وهو ما استندت عليه المحكمة، باعتبار أن سوء النظافة الشخصية يندرج تحت هذه الأسباب، ومن ثم، أنصفت السيدة في طلبها.

MENAFN01022024000151011027ID1107800168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث