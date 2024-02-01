خبرني : تغريم رجل لا يستحم 16500 دولار.. والمحكمة تنصف زوجته

MENAFN - Khaberni) خبرني - حررت سيدة تركية دعوى قضائية بحق زوجها، طلبت خلالها الطلاق منه بعد اتهامها له بـ"افتقاره لمعايير النظافة الشخصية".

وكشفت السيدة في دعواها القضائية بمحكمة الأسرة في أنقرة، أن زوجها يواظب على ارتداء نفس الملابس لـ5 أيام متتالية كحد أدنى، وتفوح منه رائحة العرق بشكل دائم، فهو نادرا ما يستحم بحسب ادعائها.

واستمعت المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية، لشهود عيان أكدوا ادعاء السيدة، من بينهم زملاء الزوج في محل عمله، مؤكدين سوء نظافته الشخصية.

وقبلت المحكمة طلب السيدة وحكمت بطلاقها، مع تغريم الزوج 500 ألف ليرة تركية (ما يعادل 16500 دولار أمريكي) كتعويض للزوجة على تحملها لمثل هذه الظروف.

بعد صدور الحكم، شددت محامية الزوجة، سينم يلماز، على ضرورة تحمل طرفي الأسرة مسؤوليات الحياة بينهما، وحال ضيق أحدهما بالآخر، فمن حق المتضرر طلب الطلاق.

وأضافت "سينم"، بحسب ما نقلته صحيفة "الصباح" التركية: "يجب أن نكون حذرين في علاقاتنا الإنسانية، وننتبه لسلوكنا ونظافتنا".

ويقسم القانون التركي أسباب قبول طلبات الطلاق إلى شقين، الأول لأسباب خاصة والثانية لأسباب عامة.

وتتضمن الأسباب العامة ما يجعل حياة أحد الزوجين مستحيلة، وهو ما استندت عليه المحكمة، باعتبار أن سوء النظافة الشخصية يندرج تحت هذه الأسباب، ومن ثم، أنصفت السيدة في طلبها.