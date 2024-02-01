شاهد : طلاب يفاجئون استاذهم بطريقة مؤثرة .. كيف كان رد فعله؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر الدكتور احمد الربابعة فيديو يظهر علاقته الودية والعفوية مع طلبته في قاعة التدريس .
ويظر الفيديو احدى الطالبات تحاول احراج المدرس الربابعة وتقول له : " انا مش فاهمة اشي من الدرس انت يادوب بدرسنا سؤالين" .
وكانت المفاجأة بردة فعل الاستاذ الذي قال لها بكل تواضع " حقك علي" .
وبعد ذلك فاجأ الطلبة الاستاذ ان الامر عبارة عن دعابة وقاموا بالاحتفال به مظهرين سعادتهم بتدريسه لهم .
وتاليا الفيديو :
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