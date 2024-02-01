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شاهد : طلاب يفاجئون استاذهم بطريقة مؤثرة .. كيف كان رد فعله؟

2/1/2024 7:10:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر الدكتور احمد الربابعة فيديو يظهر علاقته الودية والعفوية مع طلبته في قاعة التدريس .

ويظر الفيديو احدى الطالبات تحاول احراج المدرس الربابعة وتقول له : " انا مش فاهمة اشي من الدرس انت يادوب بدرسنا سؤالين" .

وكانت المفاجأة بردة فعل الاستاذ الذي قال لها بكل تواضع " حقك علي" .

وبعد ذلك فاجأ الطلبة الاستاذ ان الامر عبارة عن دعابة وقاموا بالاحتفال به مظهرين سعادتهم بتدريسه لهم .

وتاليا الفيديو :

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