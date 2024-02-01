مسؤول إسرائيلي: المنطقة العازلة بغزة قيد الإنشاء

مسؤول إسرائيلي: المنطقة العازلة بغزة قيد الإنشاء
التاريخ
2/1/2024 7:10:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة أسوشيتد بريس، مساء الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة في غزة قيد الإنشاء.
كما نقلت عن خبراء وتحليل صور أقمار صناعية أن هناك عمليات هدم بعمق كيلومتر على طول حدود غزة مع إسرائيل كمنطقة عازلة محتملة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01022024000208011052ID1107800140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.