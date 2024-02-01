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مسؤول إسرائيلي: المنطقة العازلة بغزة قيد الإنشاء

2/1/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة أسوشيتد بريس، مساء الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة في غزة قيد الإنشاء.
كما نقلت عن خبراء وتحليل صور أقمار صناعية أن هناك عمليات هدم بعمق كيلومتر على طول حدود غزة مع إسرائيل كمنطقة عازلة محتملة.

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