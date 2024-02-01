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صدور إرادتين ملكيتين اليوم الخميس

2/1/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين إياد محمود حسين عبدالهادي في الديوان الملكي الهاشمي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 15/1/2024.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الدكتور فياض القضاة رئيسا لديوان التشريع والرأي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/١/٢١‏

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