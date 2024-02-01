انسحاب لواء في جيش الاحتلال من غزة
التاريخ
2/1/2024 3:11:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلن جيش الاحتلال ، مساء الخميس ، انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال ان انسحاب اللواء 55 جاء بعد ان أكمل مهامه في المنطقة وتم تبديله بوحدات أخرى.
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