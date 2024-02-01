تعرف على نسبة النجاح في تكميلية التوجيهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 .
وقالت الوزارة إن عدد الناجحين بلغ (46142) طالبا وطالبة، وبنسبة مئوية بلغت (63.7%).
وحصل (3) طلاب فقط من الناجحين لأول مرة على علامة أعلى من (97%).
وتاليا التقرير الكامل والنسب المتعلقة بالمتقدمين والناجحين في الامتحان:
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