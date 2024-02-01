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تعرف على نسبة النجاح في تكميلية التوجيهي

2/1/2024 3:11:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 .
وقالت الوزارة إن عدد الناجحين بلغ (46142) طالبا وطالبة، وبنسبة مئوية بلغت (63.7%).
وحصل (3) طلاب فقط من الناجحين لأول مرة على علامة أعلى من (97%).

وتاليا التقرير الكامل والنسب المتعلقة بالمتقدمين والناجحين في الامتحان:













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