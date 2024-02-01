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النائب عبد السلام الذيابات في ذمة الله

2/1/2024 3:11:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأعضاء مجلس النواب زميلهم النائب الأستاذ عبد السلام الذيابات (ابو عماد) والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الحالي، حيث كان مثالا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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