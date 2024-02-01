اعلان صادر عن وزارة الخارجية
التاريخ
2/1/2024 3:11:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعليق خدمات مكاتب التصديق التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمّان ليوم الأحد الموافق ٤ شباط ٢٠٢٤، ذلك لغايات تحديث وحوسبة أنظمة التصديقات، علماً بأن خدمات التصديق لذلك اليوم متوفرة فقط في مركز الوزارة من الساعة ٨:٣٠ صباحاً ولغاية الساعة ٣ مساءً .
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