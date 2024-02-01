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بيان صادر عن مديرية الأمن العام

2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصلت مديرية الأمن العام على جائزة أفضل منصة حكومية رقمية عن قطاع الأمن والدفاع، وذلك ضمن الدورة الأولى من جوائز الحكومات الإجتماعية التي أطلقها معهد الحكومات الإجتماعية في القاهرة، بمشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية مختلفة من سبع دول عربية، ضمن فئات متنوعة.
وسعت المسابقة إلى إبراز الأعمال المميزة في ميدان الاتصال الحكومي، عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وبما يضمن تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وتسلم الجائزة ممثلاً عن مديرية الأمن العام، مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، في الحفل الذي أقيم مساء أمس في القاهرة، فيما حصدت وزارة الاقتصاد الرقمي في الأردن جائزتي التواصل الحكومي اجتماعي وأفضل تطبيق تقني عن تطبيق سند بينما حصدت وزارة الصحة جائزة أفضل محتوى في مجال التوعية الصحية.

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