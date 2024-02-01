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الملك يؤكد لـرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين العزل، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس.


وشدد جلالته على أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، معربا عن تقديره لجهود كندا في تقديم المساعدات إلى القطاع.


كما أكد جلالة الملك أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.


وحذر جلالته من استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.


وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مبينا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، ما لم يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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