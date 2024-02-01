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كتائب القسام تعلن عن استهدافات جديدة لقوات الاحتلال بغزة

2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف مقاتليها 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.


وأضافت الكتائب في بيان "قمنا بدك تحشدات الاحتلال غرب مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

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