كتائب القسام تعلن عن استهدافات جديدة لقوات الاحتلال بغزة

كتائب القسام تعلن عن استهدافات جديدة لقوات الاحتلال بغزة
التاريخ
2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف مقاتليها 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وأضافت الكتائب في بيان "قمنا بدك تحشدات الاحتلال غرب مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".
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