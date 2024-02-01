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سرايا القدس تستهدف آلية وناقلة جند إسرائيليتين وسط خان يونس

2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس استهداف آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف التاندوم وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقالت السرايا وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وسط خان يونس أيضا وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح.

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