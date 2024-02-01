سرايا القدس تستهدف آلية وناقلة جند إسرائيليتين وسط خان يونس

سرايا القدس تستهدف آلية وناقلة جند إسرائيليتين وسط خان يونس
التاريخ
2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس استهداف آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف التاندوم وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت السرايا وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وسط خان يونس أيضا وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01022024000208011052ID1107799720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.