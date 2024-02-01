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غوتيريش: النظام الإنساني في غزة في طريقه إلى الانهيار

2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن النظام الإنساني في غزة في طريقه إلى الانهيار.
وأضاف غوتيريش عبر منصة "إكس" أن الجميع في غزة جائعون، ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.

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