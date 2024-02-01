غوتيريش: النظام الإنساني في غزة في طريقه إلى الانهيار

غوتيريش: النظام الإنساني في غزة في طريقه إلى الانهيار
التاريخ
2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن النظام الإنساني في غزة في طريقه إلى الانهيار.
وأضاف غوتيريش عبر منصة "إكس" أن الجميع في غزة جائعون، ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.
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