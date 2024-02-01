قطر تعلن مستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قطر تعلن مستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة
التاريخ
2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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