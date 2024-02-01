غالانت: سنتحرك نحو رفح بعد خان يونس
التاريخ
2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن القوات الإسرائيلية ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس.
وذكر أنه جرى تفكيك كتيبة خان يونس التابعة لحماس، حسب قوله.
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