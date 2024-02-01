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غالانت: سنتحرك نحو رفح بعد خان يونس

2/1/2024 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن القوات الإسرائيلية ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس.
وذكر أنه جرى تفكيك كتيبة خان يونس التابعة لحماس، حسب قوله.

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