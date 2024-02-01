المتحدث باسم الخارجية القطرية: حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية

المتحدث باسم الخارجية القطرية: حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية
التاريخ
2/1/2024 3:11:23 PM
(MENAFN
- Amman Net) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية، "وننتظر ردهم".
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