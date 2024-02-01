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المتحدث باسم الخارجية القطرية: حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية

2/1/2024 3:11:23 PM
(MENAFN- Amman Net) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية، "وننتظر ردهم".

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