بايدن:عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بلغ مستويات لا يمكن التسامح معها

MENAFN - Amman Net) رأى الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في مرسوم أعلن فيه فرض عقوبات، أن العنف في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل".

"بلغ مستويات لا تحتمل"

وأضاف "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين (..) وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديد خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

في الأثناء أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على 4 من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.





معاقبة مستوطنين

وأوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن الخميس يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.

عقوبات مالية وقيود على التأشيرات

إلى هذا، أكد مسؤول أميركي ما أوردته الصحيفة قائلا إن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات على المستوطنين المتورطين بالعنف.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وفي ديسمبر كانون الأول، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.