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مئات آلاف الدولارات لآلات غيتار تعود للمغني البريطاني مارك نبفلر في مزاد كريستيز

2/1/2024 3:05:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيعت آلات غيتار لمارك نبفلر من فرقة «داير ستريتس» البريطانية، بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية ضمن مزاد نظمته دار «كريستيز» في لندن.
وكانت القطعة الرئيسية في المزاد غيتار «غيبسون ليه بول» أصلي يعود إلى العام 1959، بيع بـ 693 ألف جنيه إسترليني بما يشمل الرسوم (ما يعادل 876 ألف دولار).
وذكرت «كريستيز» أن ما حققته عملية البيع يشكل رقما قياسيا لغيتار من هذا النوع.
وعزف نبفلر على هذا الغيتار خصوصا في جولتين موسيقيتين عامي 2001 «سايلينغ تو فيلاديلفيا تور» و2008 «كيل تو غت كريمسون تور».
وحصل مارك نبفلر (74 سنة) على الغيتار من بوبي تينش من فرقة «جيف بيك غروب». وتراوح سعره التقديري بين 300 و500 ألف جنيه إسترليني (بين 379 ألف دولار و632 ألفا).
وبيعت قطعة أخرى هي الغيتار الذي ظهر في أغنيتي «ماني فور ناثينغ» و«براذرز إن أرمز» بـ 592200 جنيه استرليني (نحو 750 ألف دولار).
وعلى هذه الآلة التي اشتراها الفنان عام 1983 في نيويورك، عزف نبفلر خلال حفلة «لايف ايد» عام 1985. وذكرت دار كريستيز أن سعرها التقديري تراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني.

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