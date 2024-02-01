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تغيير تصنيف السرطانات يتيح علاجات أفضل

2/1/2024 3:05:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بات تصنيف السرطانات النقيلية استنادا إلى العضو الذي طاله المرض للمرة الأولى أسلوبا قديما، وقد يحد أحيانا من إتاحة العلاج المناسب لبعض المرضى، على ما أكد باحثون من معهد «غوستاف-روسي» في مجلة «نيتشر».
وقال الباحثون في مقالة نشرتها مجلة هؤلاء الأطباء الباحثين من مركز مكافحة السرطان الواقع في جنوب باريس ومن جامعة باري-ساكليه، إن «هذه العادة المتمثلة في تصنيف السرطانات وعلاجها استنادا إلى العضو الذي أصيب بالمرض أولا تؤدي إلى إبطاء التقدم في الأبحاث». وإشارة إلى أن علم الأورام يعتمد على تقسيم المرضى بحسب العضو المصاب، يقال تاليا إن شخصا ما مصاب بسرطان الكبد أو الرئة أو البنكرياس، حتى لو كان المرض قد انتشر إلى أعضاء أخرى.
وكانت دراسة طبية سابقة بقيادة علماء من الولايات المتحدة بعنوان «أطلس الأورام السرطانية»، وأكدت أن إعادة تصنيف الأورام ستقود في النهاية إلى تحديد وسائل علاج أفضل وأكثر دقة.

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