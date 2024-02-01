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السرعة تسقط ثلاثينيا بـ شبو وسلاح هوائي على السالمي

2/1/2024 3:05:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
تمكن رجال دوريات أمن الجهراء، من إلقاء القبض على مواطن من أرباب السوابق على طريق السالمي يقود سيارة بحالة تعاطٍ وبحوزته اكياس من مادة الشبو المخدرة وأدوات تعاطٍ وسلاح هوائي.
وضبط السوابق وهو في العقد الثالث اثر الاشتباه بسيارة رياضية تسير بسرعة جنونية، وبعد الطلب من قائدها التوقف رفض وانطلق بالسيارة باتجاه مدينة الجهراء فتم عمل كمين له وضبطه، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
من جهة أخرى، أحال رجال الأمن فجر أمس 3 أشخاص إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم في منطقة حولي بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة وزجاجة خمر وأدوات تعاط.
وكان رجال دوريات الأمن وخلال تجولهم فجر امس في منطقة حولي اشتبهوا بسيارة متوقفة بداخلها 3 أشخاص، وبعد التوجه لهم اتضح انهم بحالة تعاط، فتم ضبطهم وبتفتيشهم عثر على المواد المحظورة السابق ذكرها، خلال التحقيق الأولي معهم اعترفوا بأنهم كانوا في سهرة بإحدى الشقق وكانوا ينوون العودة الى منازلهم.
وعليه تمت إحالتهم والمواد المضبوطة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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