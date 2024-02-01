Friday, 02 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلدي يبحث قرار رفض وقف الاستغلال التجاري بموقع اتحاد الكرة في العديلية

2/1/2024 3:05:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية السابق على قرار البلدي وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في العديلية. ويتضمن جدول الأعمال كالتالي:
طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة المدينة الترفيهية موقع مقترح رقم (1).
الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت.
الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.
تعديل البند ثالثا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ل ع1/34/03/2023د2) المتخذ بتاريخ 10/7/2023 الخاص بتطوير أسواق المباركية التابعة لها بما يسمح للبلدية تنفيذ المتحف بمعزل عن باقي مكونات المشروع.
إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت.
طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة (3).
طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الاسكاني رقم (47) الكائن بالقطعة رقم 02) بمنطقة المرقاب امام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

MENAFN01022024000130011022ID1107799645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث