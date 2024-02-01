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التربية 423 ألف طالب وطالبة يعودون لمدارسهم الأحد

2/1/2024 3:05:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
مع انتهاء عطلة نصف السنة، يعود الأحد المقبل ما يقارب الـ 423 ألفا و251 طالبا وطالبة إلى مقاعد الدراسة بمختلف المراحل التعليمية مدشنين الفصل الدراسي الثاني، حيث استكملت وزارة التربية كل استعداداتها لاستقبال ابنائها الطلبة.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزارة قامت بتجهيز الكتب وايداعها في مخزن المدارس لتوزيعها على الطلبة في اول يوم دراسي، مشيرة إلى ان قطاع المنشآت بقيادة وكيله م.محمد الخالدي كثف جهوده خلال الايام الماضية لإزالة كل المعوقات المتعلقة بالصيانة، سواء من ناحية التكييف او دورات المياه، خاصة ان الصيانة دائمة على مدار العام حسب الميزانيات المتاحة.
وبينت المصادر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اطلع على خطة كل قطاع واستعداده للفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى انه طالب كل وكيل بتنفيذ الخطة على ارض الواقع وانه لن يقبل عذر في حال التقصير، واضعا مصلحة ابنائنا الطلبة والعملية التعليمية فوق كل اعتبار.
وفيما يتعلق بتطبيق البصمة على المعلمين في الفصل الدراسي الثاني، ذكرت المصادر ان هناك اختلافا بوجهات النظر بين قياديي التربية في هذا الجانب، مشيرة إلى ان منهم من طلب التأجيل ومنهم اقترح ان يكون التطبيق تدريجيا بداية على الاداريين، ومنهم من دعا إلى تطبيقها كون المعلم موظفا وتطبق عليه اللوائح والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية كأي موظف في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى.
وأوضحت المصادر ان الوزير العدواني استمع إلى وجهات النظر، لكنه مؤيد وبشدة تطبيق البصمة على المعلمين، خاصة ان الوزارة جاهزة لتطبيقها بعد ان تم تركيب الاجهزة وادخال البصمة للمعلمين، لافتة إلى ان كفة الوزير هي الارجح، لاسيما انه يسعى لتطبيق القانون لذلك القرار اصبح قاب قوسين او أدنى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

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