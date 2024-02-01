Friday, 02 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيادة برخص سوق مسحوبة تصل عقوبتها إلى الإبعاد

2/1/2024 3:05:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
حذّر مصدر أمني من مخالفة قانون المرور وارتكاب مخالفات جسيمة تصل العقوبة فيها، خاصة لقيادة المركبات دون رخصة سوق، إلى الإبعاد الإداري، مشيرا إلى ان جميع الوافدين عليهم التأكد من حيازة رخصة سوق صالحة عبر تطبيق «هويتي»
او «سهل»، لافتا إلى ان عدم علم بعض الوافدين أن رخصة السوق سحبت منهم ووجود رخص قيادة ورقية صالحة هذا لا يعفي من العقوبة التي قد تصل إلى الإبعاد أيضا. وذكر المصدر انه من بين 145 وافدا أبعدوا في عام 2023 كان السبب قيادة مركبة دون رخصة سوق. وأكد المصدر ان وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور تقوم بمراجعة رخص السوق، وحال عدم توافر الشروط أو تغيير المهنة لا سيما الرخص الصادرة بعد عام 2013 وتظهر على تطبيق هويتي حالة الرخصة مسحوبة.

MENAFN01022024000130011022ID1107799642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث