القيادة برخص سوق مسحوبة تصل عقوبتها إلى الإبعاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
حذّر مصدر أمني من مخالفة قانون المرور وارتكاب مخالفات جسيمة تصل العقوبة فيها، خاصة لقيادة المركبات دون رخصة سوق، إلى الإبعاد الإداري، مشيرا إلى ان جميع الوافدين عليهم التأكد من حيازة رخصة سوق صالحة عبر تطبيق «هويتي»
او «سهل»، لافتا إلى ان عدم علم بعض الوافدين أن رخصة السوق سحبت منهم ووجود رخص قيادة ورقية صالحة هذا لا يعفي من العقوبة التي قد تصل إلى الإبعاد أيضا. وذكر المصدر انه من بين 145 وافدا أبعدوا في عام 2023 كان السبب قيادة مركبة دون رخصة سوق. وأكد المصدر ان وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور تقوم بمراجعة رخص السوق، وحال عدم توافر الشروط أو تغيير المهنة لا سيما الرخص الصادرة بعد عام 2013 وتظهر على تطبيق هويتي حالة الرخصة مسحوبة.
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