موراي وروبليف وميدفيديف يشاركون في بطولة سوق دبي الحرة للتنس



أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة ثلاثة من الأبطال السابقين في نسخة هذا العام التي تقام خلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، يتقدمهم حامل اللقب دانييل ميدفيديف وأندريه روبليف الفائز بلقب البطولة عام 2022، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام.

ويتطلع النجم الروسي ميدفيديف“27 عاماً” إلى تحقيق المزيد من النجاحات في البطولة، خصوصا بعد خسارته للقب بطولة أستراليا المفتوحة لصالح الإيطالي جانيك سينر الشهر الماضي.

بدوره نجح روبليف“26 عاماً” في تحقيق 50 فوزا خلال الموسم 2023 وذلك للعام الثالث على التوالي، كما نجح أخيرا في تحقيق لقب بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس من فئة 1000 نقطة.

ويعود النجم آندي موراي الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون للتنس إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بعد عامين من مشاركته الأخيرة، وسبعة أعوام من تتويجه كأول بريطاني يفوز بالبطولة ، حيث أكد موراي مشاركته لينضم إلى ثلاثة من أفضل عشرة لاعبين ضمن رابطة محترفي التنس المشاركين في الدورة 32 من منافسات البطولة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سعداء بمشاركة ثلاثة أبطال سابقين في بطولة الرجال هذا العام، ما يؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها هذه البطولة".

من جانبه قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: "يسعدنا استقبال النجوم موراي وروبليف وميدفيديف في نسخة هذا العام، وهم من اللاعبين الذين يتمتعون بشعبية جارفة بين جماهير التنس".

وأضاف: " في الوقت نفسه، تشهد بطولة السيدات مشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم في منافسات الدورة الـ24 من البطولة التي تم تثبيتها ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس ".

وتجمع البطولة 9 من بين أفضل 10 لاعبات تنس في العالم، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثالثة عالميا كوكو جوف.

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