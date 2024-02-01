ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى نهائي الكأس الفضية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى نهائي منافسات كأس دبي الفضية للبولو2024، التي تختتم يوم غدٍ بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بعد الفوز على فريق ذئاب دبي كافو بعد أن ظل فريق الإمارات خاسراً طوال الأشواط الأربعة الأولى للمباراة بفضل الأداء الجماعي لفريق الذئاب إلا أن الشوط الخامس جاء مغايراً وشهد انتفاضة لافتة للإمارات لينهي المباراة بتقدمه بـ 11 هدفاً مقابل تسعة أهداف بفضل جهود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

جاءت المباراة حماسية ومثيرة وظهر فريق ذئاب دبي كافو بقوة في الأشواط الأربعة الأولى بفضل التفاهم بين حبتور الحبتور وبانيلو وبذل لاعبوه جهداً كبيراً ليحافظوا على تقدمهم ونجحوا في هذا التقدم طوال الأشواط الأربعة الأولى، بينما لعب فريق الإمارات بحذر من بداية المباراة وظل يدخر جهده حتى بداية الشوط الخامس والأخير فشن هجمات متتالية وأدرك التعادل بإحرازه الهدف التاسع ثم تقدم ليحرز الهدف العاشر واختتم الشوط والمباراة بالهدف الرائع الـ 11 والذي أحرزه مونتيفيرد وفي المقابل عاند الحظ فريق ذئاب دبي كافو ولم ينجح في إحراز أي هدف في هذا الشوط بسبب التسرع وعدم الدقة في تسديد الضربات الجزائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز