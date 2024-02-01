الصافرة الإماراتية حاضرة في مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية



عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، حكماً رابعاً، والحكم المساعد الدولي حسن المهري حكماً خامساً، والحكمين الدوليين محمد عبد الله، وعمر آل علي «حكما فيديو»، ضمن طاقم حكام مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام اليوم على استاد الجنوب في دور الثمانية لكأس آسيا في الدوحة.

وتعد هذه المشاركة السابعة لطاقمنا الوطني، الذي أدار مباريات ماليزيا والأردن، وسوريا وأستراليا، والأردن والبحرين، في مرحلة دور المجموعات، ومباراة أستراليا وإندونيسيا في دور الستة عشر، كما شارك بعض عناصره، حكاماً للفيديو، ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات أوزبكستان وتايلاند، والسعودية وكوريا الجنوبية، والبحرين واليابان، ضمن ذات الدور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز