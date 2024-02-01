Friday, 02 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصافرة الإماراتية حاضرة في مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

2/1/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، حكماً رابعاً، والحكم المساعد الدولي حسن المهري حكماً خامساً، والحكمين الدوليين محمد عبد الله، وعمر آل علي «حكما فيديو»، ضمن طاقم حكام مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام اليوم على استاد الجنوب في دور الثمانية لكأس آسيا في الدوحة.

وتعد هذه المشاركة السابعة لطاقمنا الوطني، الذي أدار مباريات ماليزيا والأردن، وسوريا وأستراليا، والأردن والبحرين، في مرحلة دور المجموعات، ومباراة أستراليا وإندونيسيا في دور الستة عشر، كما شارك بعض عناصره، حكاماً للفيديو، ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات أوزبكستان وتايلاند، والسعودية وكوريا الجنوبية، والبحرين واليابان، ضمن ذات الدور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01022024000110011019ID1107799602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث