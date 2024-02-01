لجنتا احتكام وإحصاء «طائرة الأندية العربية للسيدات» تعلن جاهزيتها لانطلاق النسخة السابعة من البطولة



كشفت لجنة الاحتكام لمسابقة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات برئاسة المغربية بشرى حجيج عن جاهزيتها لانطلاق البطولة يوم غد الجمعة بتنظيم الاجتماع الفني والقرعة لتوزيع الفرق استعداداً لانطلاق مسابقات الكرة الطائرة صباح السبت بصالة نادي خورفكان.

تحضيرات مبكرة

وقال الحكم الإماراتي الدولي محمد حامد الروسي مقرر لجنة احتكام مسابقة الكرة الطائرة إن اللجنة أكملت كافة التحضيرات للإشراف الفني علي مسابقة الكرة الطائرة، وستكون ضربة البداية صباح الغد الجمعة عبر اعتماد أهلية اللاعبين في الفرق التسعة المشاركة في البطولة يعقبه الاجتماع الفني، والذي يتم من خلاله إجراء القرعة واعتماد جدول المباريات وتدريبات الفرق المشاركة.

قرعة عادية



وحول نوعية ومنهاج القرعة التي سيتم التعامل بها في توزيع الفرق

وجدول البطولة، أكد الروسي أنه سيتم اعتماد القرعة العادية لضمان العدالة الكاملة لجميع الفرق المشاركة.

فريق الإحصاء

من جهتها كشفت لجنة التحليل الإحصائي، التي تضم كلاً من «السيد أحمد السيد، صلاح الدين أحمد مصلح، منير محمد عبوشي، وسام خضر عبد السلام، عدنان صلاح سيد، عدنان محمد سمحان» عن جاهزيتها للعمل الإحصائي للبطولة.

وقال السيد أحمد السيد إن اللجنة أكملت كافة التحضيرات لمد لجنة الاحتكام والفرق المشاركة والأجهزة الإعلامية المختلفة بالإحصائيات الدقيقة لمسابقة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

ويذكر أن النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تنطلق غداً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في مسرح المجاز، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 63 فريقاً رياضياً و560 لاعبة من 15 دولة عربية، تتنافس ضمن 8 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري.

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