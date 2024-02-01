كاساس باق مع منتخب العراق

بدد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، المخاوف العراقية الناتجة عن ما تردد خلال اليومين الماضيين عن تفكيره بعدم إكمال مهمته الفنية مع أسود الرافدين، بإعلان "فخره بتدريب منتخب العراق، واعتبار نفسه عراقيا". في إشارة واضحة إلى البقاء مع منتخب العراق، وقيادته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في 2026.

وراجت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن تفكير كاساس بإنهاء مهمته مع منتخب العراق بعد خروجه الحزين من كأس آسيا إثر خسارته أمام نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدفين في دور ال16 من البطولة، وما نتج عن تلك الخسارة، خصوصاً ما شهده المؤتمر الصحفي بعد تلك المباراة، وما رافقه من حالات توتر مع عدد من ممثلي الإعلام الرياضي العراقي.

وحظي كاساس، باستقبال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، اليوم الخميس في العاصمة بغداد، بحضور عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعدد من نجوم منتخب العراق.

وأشاد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بأداء المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا، مجددا دعم الحكومة العراقية للمنتخب.

ورحب السوداني بوفد المنتخب وطاقمه التدريبي، مثنيا على أداء المنتخب في كأس آسيا، لافتا إلى أن كرة القدم، فوز وخسارة، موجها شكره للاتحاد، والكادر التدريبي، معبرا عن اعتزازه بوجود كاساس على رأس الجهاز التدريبي للمنتخب العراقي، مثمنا جهوده مع اللاعبين الذين جعلوا العراق، يشعر بأن لديه منتخب يختلف في أدائه عن السنوات السابقة، مشددا على أن التصرف الذي حصل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة مع المنتخب الأردني في كأس آسيا، لا يمثل الإعلام العراقي.

من جانبه، قدم عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، والمدرب كاساس، ونجوم المنتخب، الشكر لرئيس وزراء العراق، على دعمه ومساندته لأسودالرافدين.

وخلال اللقاء، قال كاساس: أنا فخور بتدريب منتخب العراق، واعتبر نفسي عراقيا.

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