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حتا يخوض تجربة مغلقة أمام أجمك الأوزبكي غداً

2/1/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يخوض فريق حتا تجربة ودية أمام فريق أجمك الأوزبكي في الساعة 5:10 من مساء غدٍ على استاد حمدان بن راشد، وستكون المباراة مغلقة من دون حضور جماهيري.


ولعب «الإعصار» مباراة ودية مهمة في الأيام الماضية أمام الأهلي المصري ضمن معسكر الأخير في الإمارات.

ويسعى حتا بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني إلى الوصول للجاهزية المطلوبة قبل استئناف الدوري بمواجهة ضيفه فريق شباب الأهلي في الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

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