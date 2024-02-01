القمة العالمية للحكومات..البيانات.. الثروة والسلعة الأكثر طلباً واستهلاكاً في المستقبل



يتوقع أن ينمو إجمالي حجم البيانات التي يتم إنشاؤها والتقاطها ونسخها واستهلاكها على مستوى العالم خلال العام 2025 إلى 181 "زيتا بايت" مقابل تقديرات بـ 147زيتا بايت بنهاية العام الجاري، بنمو 24% خلال 2024، بحسب تقارير شركة "ستاتيستا" المنصة العالمية المتخصصة في البيانات والأعمال.

وقالت تقارير "ستاتيستا" إن إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم بنهاية العام الماضي بلغ 5.3 مليارات مستخدم، ما يمثل 65.7 بالمائة من سكان العالم، منهم 4.95 مليارات أو 61.4% من سكان العالم، من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

تشكل هذه المعلومات الناجمة عن تحليل البيانات ملمحاً من ملامح استخدام البيانات وأثرها على المستقبل، بما يؤكد أنه لم يعد ممكناً القيام بأي نشاط اقتصادي أو إنساني، دون بيانات.

وتسلط وكالة أنباء الإمارات "وام" الضوء، في هذا التقرير وبالتزامن مع قرب انعقاد القمة العالمية للحكومات، بعضاً من ملامح دور البيانات في المستقبل، إذ سجل قطاع البيانات نمواً متسارعاً لسهولة وصول ثلثي سكان الكوكب إلى شبكة الإنترنت التي أصبحت ركيزة أساسية لمجتمع المعلومات، وأدت إلى ظهور ما يسمى بـ"العالم الرقمي".

وأدى الاعتماد المتزايد على البيانات إلى تغيير طريقة الحياة، إذ إن غالبية القطاعات صارت تستخدم البيانات لتحقيق المرونة وتقديم أعمال جديدة وتطوير مصادر التنافسية لتحقيق التمييز.

كما أصبح المستهلكون يعيشون في العالم الرقمي بشكل متزايد، اعتماداً على الإنترنت وقنوات الهاتف للوصول إلى السلع والخدمات، والتواصل مع العالم، وتقوم الشركات بالتقاط البيانات وفهرستها والاستفادة منها في كل خطوة من سلسلة التوريد الخاصة بهم.

وقدرت شركة "ستاتيستا" في تقرير لها على موقعها حجم البيانات العالمية خلال المدّة من 2010-2025، مشيرة إلى أن عام 2010 سجل بيانات بنحو 2 زيتا بايت (مليار تيرابايت)، لترتفع إلى 15.5 زيتا بايت في 2015، و64.2 زيتا بايت في 2020، و79 زيتا بايت في 2021، وقرابة 97 زيتا بايت في 2022، و120 زيتا بايت في 2023.

وقدرت مؤسسة البيانات الدولية، أن يبلغ حجم البيانات العالمية من أجهزة إنترنت الأشياء في عام 2025 أكثر من 90 زيتا بايت، وأن يبلغ عدد المتفاعلين مع البيانات في العام 2025 نحو 6 مليارات نسمة بما يقارب 75 % من سكان العالم.في نوفمبر 2022، تجاوز عدد سكان الكوكب 8 مليارات نسمة مع توقعات بأن يصل هذا الرقم إلى 9 مليارات نسمة في عام 2040، وفق تقارير التعداد السكاني العالمي.

وقال المهندس رائف الغوري الخبير التقني: إن القرارات المبنية على البيانات المحدثة هي القرارات المستنيرة التي تستند إلى أرض الواقع والتي يمكن البناء عليها من أجل التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، مشيراً إلى أنه على الرغْم من الحجم الضخم للبيانات حول العالم، إلا أن ما يتم تحليله والاستفادة منه يمثل 10% فقط، وذلك لكون 90% منها بيانات متكررة.

دقيقة إنترنت

وأفادت تقارير ستاتيستا بأن أشياء كثيرة تحدث في دقيقة إنترنت واحدة، حيث يتم إرسال ملايين الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص وتمريرها وتحميلها-، وأشارت التقارير إلى أن دقيقة الإنترنت لعام 2023، سجلت إرسال 241 مليون رسالة بريد إلكتروني

من جانب المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وجاءت آسيا موطنًا لأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم بأكثر من 2.93 مليار شخص وفقاً لآخر إحصاء، وأوروبا المرتبة الثانية بحوالي 750 مليون مستخدم للإنترنت، وفي قائمة الدول جاءت الصين وتلتها الهند ثم الولايات المتحدة في المراكز الأولى من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.

ومن ناحيتها تتركز ملكية البيانات في الشركات التكنولوجية العملاقة وتزداد هذه الثروة يوماً بعد الآخر بصورة متواصلة في ظل استخدام البيانات في تشغيل تطبيقات مثل السيارات ذاتية القيادة، والأقمار الاصطناعية. وتزداد قيمة البيانات كلما زاد استخدامها، حيث يعود النجاح الذي حققته شركات التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك وجوجل إلى كمية البيانات التي تم جمعها وتحليلها واستخدامها، إذ حقق دمج مختلف تدفقات البيانات عن السكان والمشتريات وأنماط السوق وكل ما يتعلق بالمستخدمين إلى تحقيق أرباح عالية نتيجة الوصول لتوفير احتياجات المستهلكين.

ومن ناحيته ارتفع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 5 تريليونات دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم خلال العام 2024، مقابل 4.7 تريليون دولار خلال 2023، بحسب توقعات تقرير شركة "ستاتيستا" الصادر مطلع العام الحالي، ويضم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والطابعات، بالإضافة إلى أنظمة مراكز البيانات وبرامج المؤسسات وخدمات الاتصالات.



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