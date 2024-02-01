حكومة الإمارات.. ريادة عالمية في الخدمات وجودة الحياة

تسعى حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أن تصبح دولــة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم خدمات رائدة عالمياً تعزز جودة الحياة وتحقق سعادة الناس، وتعمل على تقديم خدمات تتمحـور حـول الإنسـان، ويتم تصميمها بمشاركته، لتتناسـب مع احتياجاتـه ومتطلباتـه وتفضيلاتـه، وتوفيـر خدمـات حكوميـة رقميـة اسـتباقية 100% لتتلاءم مع أسـلوب الحيـاة فـي المسـتقبل. كذلك توفيـر الخدمـات الحكوميـة مـن خـلال قنوات متنوعـة ومتكاملـة ومتناسـقة تناسـب رغبـة المتعامليـن، وعبـر واجهـة حكوميـة موحـدة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المتعاملين بشكل مستمر، وقياس نتائج هذه الخدمات بشكل دوري بشفافية بهدف التحسين المستمر في تصميــم وتقديــم الخدمــات الحكوميــة في الإمارات.

حراك إيجابي

وحرص سموه على إحداث حراك إيجابي في عمل الحكومة والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإنتاجية وخدمة أفراد المجتمع وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث تتمحور حول تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات، وذلك من خلال رؤية قيادة متفردة عالمياً في تطوير كفاءة العمل الحكومي وتعزيز ريادته في خارطة التنافسية العالمية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم، من خلال التركيز على أولوية المتعامل، وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق رضا المتعاملين. إذ يقول سموه «إن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متميزاً وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين، يتبنى تقديم خدمات تحقق لهم أعلى درجات السعادة».

نموذج متميز

وتتبنى رؤية سموه ترسيخ نموذجاً متميزاً في العمل الحكومي ونهجاً متطوراً من خلال إطلاق العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والمبادرات والجوائز التحفيزية، وأطلق سموه مبادرة «الحكومة الذكية»، في مايو 2013 والتي أعلن من خلالها مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وبما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان، وتهدف هذه الحكومة إلى ترسيخ ريادة الإمارات على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار ن بهدف تحقيق سعادة المتعاملين، إذ يقول سموه «دورنا كحكومة أن نسهل حياة الناس ونحقق لهم السعادة، وواجبنا أن نصل لكافة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم وثقافتهم الإلكترونية ونقدم لهم أفضل الخدمات الحكومية».

كفاءة الخدمات

وترجمت حكومة الإمارات توجهات سموه في رفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارات، والهدف الاستراتيجي الرئيس للدولة من خلال التحوّل الرقمي للوصول بأسرع وقت إلى «الإمارات الرقمية»، وشكلت المبادرات الاتحادية والمحلية حزمة متكاملة غير مسبوقة من حيث الحجم والمضمون وسرعة التطبيق، وأرست المبادرات التخصصية ضمن مبادرات التحول الرقمي في الإمارات معايير رفيعة عالمية المستوى في الحصول على الخدمات العامة والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وتيسير مزاولة الأعمال وحركة الاستثمارات وتعزيز جودة الحياة وتصميم مدن ومجتمعات المستقبل الذكية على أرض الإمارات.

وأطلق سموه في 2011 برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بهدف الوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين، وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة بنفس الجودة والكفاءة. ومن بين أهم المبادرات الاستراتيجية في الدولة لتعزيز التحوّل الرقمي، استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي في الإمارات، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، ونموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية، وتعزيز الإنفاق الحكومي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير الخدمات العامة، والحوسبة الكمّية.



استمرارية

وتواصل حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تبني نهج عمليات حكومية وقدرات أساسية ذات مرونة وقابلة للتكيف مع التطورات التي تتوافق مع العصر الرقمي، انطلاقاً من قاعدة التركيز على احتياجات المستخدم واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية، واستخلاص الــدروس المســتفادة مــن المعاييــر الدوليــة فــي تصميم وتطويــر وإدارة الخدمــات الحكوميــة، وتقديم خدمات رقمية متميزة وسلسة هدفها الرئيس تسهيل حياة الناس.

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