ابتداء من اليوم .. تفعيل طلب تصريح السفر الإلكتروني لمواطني الإمارات إلى المملكة المتحدة

قالت سفارة الإمارات في لندن إنه ابتداءاً من اليوم، يمكن للمواطنين الإماراتيين طلب حصول على تصريح سفر إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة و سيتم إعفاءهم من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ونشر الحساب الرسمي لسفارة الإمارات في لندن على موقعه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقاً: "ابتداءاً من اليوم، يمكن للمواطنين الإماراتيين طلب حصول على تصريح سفر إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة و سيتم إعفاءهم من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة".

وبحسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية فإن تصريح السفر الإلكتروني صالح لمدة عامين من تاريخ الإصدار أو حتى إنتهاء صلاحية جواز السفر المستخدم عند التقديم (أيهما أقرب)، ويمكن زيارة المملكة المتحدة بعدد سفرات غير محددة خلال هذة الفترة.

ويمكن التقديم على تصريح السفر الإلكتروني لزيارة المملكة المتحدة بغرض السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو الإستثمار أو الدراسة لفترة قصيرة ومحدودة، بحيث أن تكون مدة الإقامة لا تزيد عن 6 أشهر للسفرة الواحدة.



متطلبات وكيفية التقدم للحصول على تصريح السفر الإلكترونيETA :

تحميل برنامج UK ETA app على الهاتف المتحرك، أو التقديم عن طريق زيارة الموقع الخاص بتصريح السفر الإلكتروني.

جواز سفر ساري مدة صلاحيته لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم على الطلب والسفر.

بريد إلكتروني لإستلام رسائل التأكيد.

بطاقة بنكية صالحة لدفع رسوم الطلب، أو توافر نظام الدفعApple pay أو Google pay.

سوف يتم طلب صورة من جواز السفر وصورة شخصية من لمقدم الطلب أثناء استخدام التطبيق، أما في حالة التقديم بالنيابة عن شخص آخر يجب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.

رسوم طلب تصريح السفر الإلكتروني ETA هي 10 جنيهات إسترليني يتم دفع الرسوم عند تقديم الطلب.

يتم إصدار التصريح خلال 3 أيام عمل.





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