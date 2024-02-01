أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة

سقطت، أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة، وخفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي، يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتيار هوائي غربي، حفز على تدفق كميات كبيرة من السحب من جهة الجنوب الغربي.



وسقطت أمطار غزيرة على الخوانيج ولهباب ومرغم بدبي والحمرانية برأس الخيمة، ومناطق متفرقة في الشارقة، ومتوسطة على طريق خورفكان ـ دفتا وجبل على في دبي، وعلى الطويين والهيل ومربح بالفجيرة.

ووادي اصفني ودفتا برأس الخيمة، وشارع الإمارات ومحافز ودبا الحصن وكلباء ومليحة والبطائح في الشارقة، كما سقطت أمطار متوسطة على فلج المعلا بأم القيوين، والمنامة في عجمان، والفقع بمدينة العين، وعلى شارع الوطن وغنتوت والفلاح في أبوظبي.

كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في دبي في جميرا وحتا والخوانيج وأم الشيف والليسيلي، وعلى ضاية والجزيرة الحمراء برأس الخيمة وثوبان والطويين والحيل في الفجيرة، ومطار الشارقة الدولي والبداير والذيد وسهيلة ومليحة والمدام في الشارقة، وعلى دبا الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي ومسافي وشوكة ووادي القور برأس الخيمة، ومدينة محمد بن زايد وحقل زاكوم في أبوظبي، والشويب بالعين، وعلى طريق أبوظبي ـ دبي، وعلى أم القيوين.

حيطة وحذر



ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وأماكن تجمع المياه، كما دعا إلى اتباع إرشادات القيادة الآمنة على الطرق السريعة.



فيما استمرت الأجواء الغائمة والغائمة جزئياً، أمس، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار متفرقة، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وكانت مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أرصاد



ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة، أمس، في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 9.2 درجات مئوية عند الساعة 4:30 صباحاً، فيما سجلت أعلى درجة في وتييد بمنطقة الظفرة بواقع 35.6 درجة مئوية عند الساعة 4:15 عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.





تفاصيل



وأعلنت بلديتا الشارقة وعجمان استعدادهما للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، فيما دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية.

إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، فيما أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية، التي تشهدها الإمارة خلال هذه الفترة، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.



جبل جيس



وشهدت قمة جبل جيس القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، نشاطاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع ببرودة الطقس وملامسة الغيوم، التي غطت القمة الجبلية والمناطق المحيطة بها، واستقطبت المواقع البرية والجبلية الطبيعية المفتوحة المطلة على مواقع السدود والشعاب الجبلية، العائلات للاستمتاع بتلك الأجواء.

وجريان المياه، التي أسهمت بدورها في توفير أجواء خلابة أمام عشاق الطبيعة، بالإضافة لدورها في زيادة مخزون المياه الجوفية، التي تساعد في تحسين جودة التربة الزراعية.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة توزيع الآليات وصهاريج ومضخات سحب تجمعات المياه، قبل بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار، للتعامل المباشر مع تجمعات المياه في حال تجمعها، مؤكدة أهمية تواصل أفراد المجتمع للإبلاغ عن التجمعات المائية، وغيرها من التحديات، التي يخلفها جريان المياه، وذلك عبر الاتصال بغرفة الطوارئ على الرقم 8008118.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أهمية الانتباه والحيطة وتوقع أخطاء الآخرين خلال فترة هطول الأمطار، بجانب إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الآمنة، والتي تسهم في الحد من الحوادث المرورية.

مشيرة إلى أهمية استخدام المصابيح بإضاءة منخفضة للتنبيه، والتأكد من سلامة المكابح بعد عبور المياه، وتجنب التوجه إلى مناطق الأودية الجبلية أو الاقتراب من منها، لضمان سلامة وأمان الجميع، والتأكد من سلامة ماسحات الزجاج، وتفقد ثبات الإطارات على الأرض أثناء هطول الأمطار، وخفض معدل السرعة، لضمان قدرة قائدة المركبة التحكم فيها، والالتزام بالمسار والابتعاد عن حافة الطرق، واتباع تعليمات السلامة، التي تبثها المصادر الرسمية.

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